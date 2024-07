Wohin es jetzt Familien zum Urlaub ans Meer zieht

Im letzten Jahr lief der Herbst für Linz fast besser als die Hochsaison. Und heuer?

„In der Vor- und in der Nachsaison sind wir stärker gebucht. Im Juli und August gibt’s noch Plätze in allen Destinationen, weil doch der Reisepreis mit Hotel und Flug deutlich über dem Vorjahr liegt. Deshalb weichen sehr viele Familien in die Randperioden aus, in denen es ein bisschen billiger ist.“