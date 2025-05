Mit 105 Jahren lebt Frau Kaschparek noch zu Hause

Digitalisierung soll mobile Dienste entlasten

So wie sie arbeiten in Oberösterreich rund 9800 Menschen im Pflegebereich. Fast 2000 davon bei den mobilen Diensten, wie sie unter anderem von Hilfswerk, Rotem Kreuz oder Caritas angeboten werden. „Sie sind das Rückgrat einer wohnortnahen Pflege und ermöglichen es tausenden Menschen, so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden zu leben“, betont Dörfel. Er will die Digitalisierung in dem Bereich fördern und die Pflegedokumentation vereinfachen.