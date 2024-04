Rekord! Miba schraubt Umsatz auf 1,2 Milliarden €

Ausbau in Kirchbach, Neubau in Laakirchen

In Österreich laufen derzeit auch zwei größere Investitionsprojekte: Zum einen wird das Werk der EBG, einem Hersteller von Widerständen für die Hochleistungselektronik, in Kirchbach in der Steiermark gerade erweitert. „Wir verdoppeln hier die Produktionsflächen“, sagt Mitterbauer.