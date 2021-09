Tesla Model Y: Hosianna oder kreuzigt ihn?

Auch die Batteriekapazität bleibt ein Geheimnis (angeblich sind es 75 kW), Tesla gibt lediglich die WLTP-Reichweite an: 507 km. Geladen wird der Akku an den hauseigenen Superchargern mit bis zu 250 kW, wodurch innerhalb von 15 Minuten bis zu 270 Kilometer Reichweite getankt werden sollen. An Ionity-Ladesäulen lädt das Model Y mit 180 bis 200 kW, an der Wallbox daheim mit 11 kW. Damit die Reichweite bei besonders hohen oder niedrigen Temperaturen nicht leidet, hat das Model Y als erster Tesla überhaupt eine Wärmepumpe serienmäßig.