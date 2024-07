Couragierter Zeuge befreite Lenker aus Unfallwrack

Die zwei in den Unfall verwickelten Lenker – ein 61-jähriger Slowake und ein Malier (27), beide aus dem Innviertel – waren Donnerstagnachmittag in Burgkirchen unterwegs. Der Jüngere kam in Fahrtrichtung Braunau in einer leichten Linkskurve mit den Reifen rechts von der Straße ab, schaffte es aber wieder zurück auf die Fahrbahn.