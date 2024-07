Parkverstöße für manche ein „Geschäftsmodell“

Schwimmbad-Parkplatz in Wattens als Beispiel

Nun dehne sich dieses „Geschäftsmodell“ auf öffentliche Abstellflächen aus, sagt die AK. So werde man am Schwimmbad-Parkplatz der Gemeinde Wattens mit Forderungen der Firma Avantpark (65 Euro) konfrontiert, wenn ein Verstoß elektronisch erfasst wurde.