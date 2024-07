Baum stürzte auf Forstarbeiter: 18-Jähriger starb

Baum fällt! Am Dienstag in Frauenstein jedoch nicht zwischen anderen Bäumen zu Boden, sondern auf einen Forstarbeiter aus dem Bezirk Klagenfurt-Land. Arbeitskollegen alarmierten sofort die Retter. Einsatzkräfte der Feuerwehr Pisweg konnten den 18-Jährigen, der ja eingeklemmt war, befreien. Doch trotz Reanimation erlag er seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle.