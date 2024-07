Bei Jungbauernfest wie eine Furie gerauft

Polizistin an Haaren zu Boden gerissen

Eine alarmierte Polizistin jagte die Furie durch das Festzelt. „Dann hat sie mich an den Haaren zu Boden gerissen. Eine Beule am Kopf war die Folge“, schilderte die Beamtin als Zeugin. Die Angeklagte (damals 1,6 Promille) schwor: „So bin ich nicht, das kam vom Wein.“