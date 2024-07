Erstes Kärntner Derby steigt schon Ende September

Der Auftakt wird für die Rotjacken zur Revanche für das verlorene Finalduell gegen Salzburg. Im April hatte man ja Spiel sieben daheim gegen die Bullen verloren – jetzt gibt‘s gleich in der 1. Runde am 20. September das Wiedersehen. Auffällig: In den ersten zwölf Runden spielen die Klagenfurter gleich achtmal daheim in der Heidi-Horten-Arena. In der 2. Runde empfängt der Vizemeister dann Olimpija Laibach, danach geht‘s am 24. September nach Linz.