Iran-Wahl: Angriff auf Wahlurnen – zwei Männer tot

Bewaffnete Männer griffen in der iranischen Provinz Sistan-Baluchestan ein Fahrzeug mit Wahlurnen an – zwei Sicherheitskräfte sind tot, berichten iranische Staatsmedien. Der Vorfall ereignete sich etwa gegen Mitternacht (Ortszeit), wie die Nachrichtenagentur Tasnim in der Nacht auf Samstag vermeldet. Demnach attackierten die Angreifer ein Fahrzeug, das Wahlstimmen in die Stadt Rask transportierte.