Schlächter von Teheran: Wer war Irans Präsident?

Ebrahim Raisi, der Staatspräsident des Iran, ist tot. Vielen Iranern ist der 63-Jähirge als „Schlächter von Teheran“ in Erinnerung. Als loyaler Staatsanwalt des Regimes schickte er in den 1980er Jahren tausende Menschen in den Tod. Ein Überlebender erinnert sich im „Krone“-Gespräch.