Strom und Gas der Energie AG sind weniger gefragt

Immer mehr Selbstversorger

Was da besonders ins Gewicht gefallen ist? Der Absatz bei Strom und Gas stagnierte, was auf die milde Witterung im Winter, aber auch auf eine Abkehr der Kunden von Gas zurückzuführen ist. Dazu kommt, dass immer mehr Oberösterreicher sich in Richtung Selbstversorgerdasein entwickeln, weil sie aufgrund von installierten Photovoltaikanlagen den in ihrem Eigenheim benötigten Strom nun selbst produzieren.