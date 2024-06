Bargeld-Automat weg: Bank verärgert Kunden

Es war eine Nacht- und Nebelaktion, und sie kam nicht gut an. „Mein Lebensgefährte und ich sind Unternehmer und Kunden bei der Bank99. Eines Tages war aber der Automat, bei dem man rund um die Uhr Bargeld einzahlen kann, weg“, erzählt Elke M. (34) aus Steyr. Weil auch in der zweiten Filiale der Bank in Steyr kein Automat war, hat Elke M. nun ein Problem. „Wir müssen das Geld jetzt am Schalter einzahlen. Dafür fallen Spesen an, beim Geschäftskonto meines Freundes sind das sieben Euro“, ärgert sie sich.