Bombendrohung: Vom Anrufer fehlt weiter jede Spur

„Wir stehen am Anfang der Ermittlungen“, erklärte Polizeisprecher Stefan Eder am Montagvormittag gegenüber der „Krone“. Gefahndet wird nach jener Person, die am Sonntag gegen 20.20 Uhr bei der Landespolizeidirektion angerufen und mit einer Bombe am Hauptbahnhof gedroht hat. „Was er genau gedroht hat und wie der Wortlaut war, geben wir nicht bekannt“, erklärte Eder weiter. Aus ermittlungs- bzw. vernehmungstaktischen Gründen soll das Wissen, das nur der Täter haben kann, nicht nach außen dringen.