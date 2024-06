„Bin auf den Boden gefallen und hab‘ nur geweint“

„Ich bin fertig, hab’ überhaupt nicht gut geschlafen, bin aber auch einfach erleichtert, dass ich es geschafft habe“, so Lukas Kaufmann, als ihn die „Krone“ Freitagnachmittag per Telefon in Atlantic City erreichte. Also rund 20 Stunden, nachdem der Oberösterreicher 4923 km und über 50.000 Höhenmeter in acht Tagen, 23 Stunden und zwölf Minuten hinter sich gebracht hatte. Die Emotionen gingen verständlicherweise nach dem Höllenritt von der West- zur Ostküste der USA mit ihm durch.