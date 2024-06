„Dirty Hering“ ist ja doch nur ein kleines Kaliber

Erstaunlich still ist es auch im Wirtschaftsministerium. Dort wusste man schon seit Wochen von dem Urteil und schwieg dazu. Die Entscheidung über Hering-Hagenbecks Vertragsverlängerung steht ja an. Bevor man da einen Zusammenhang vermutet: Vielleicht schläft das Ministerium ja nur – oder singt leise vor sich hin: So a Weh, ja, so a Weh!