Fremdscham: Grüne Grüße aus der Social-Media-Hölle

Das grüne Frauenbild

Als Ablenkungsmanöver für diese Peinlichkeit, legte sich dann das grüne Klimaschutzministerium so richtig ins Zeug. Ministerin Leonore Gewessler ließ einen Mann in Frauenkleider stecken und ihn oder sie Dinge tun, von denen man in ihrem Haus offenbar denkt, dass es zu Frauen passt: Nägel feilen, Blumen gießen, Kopierpapier nachlegen, hysterisch ins Telefon brüllen. Immerhin nur Tätigkeiten oberhalb des Schreibtisches, was wohl als Erfolg verbucht werden muss. Am heutigen Sonntag ist EU-Wahl – unklar, ob die Frauen aus Gewesslers Ministerium zum Wählen die Betriebsküche verlassen dürfen.