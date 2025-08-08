Vor Einstand: „Von Guardiola am meisten gelernt“

Viel mitgenommen hat Bytyqi von Man City. Der Ex-Admiraner kam von der Akademie zu den Profis, trainierte unter Starcoach Pep Guardiola und spielte in Tests wie Cup. „Mein großes Vorbild. Von ihm, der alles akribisch macht, habe ich am meisten gelernt.“ Sinan selbst wurde zu seiner Leihzeit bei Go Ahead Eagles in Holland gestoppt. Diagnose mit rund 22 Jahren: Herzerkrankung, Karriereende. „Da ist meine Welt zusammengebrochen. Fußball hat mir alles bedeutet.“ City holte ihn als Scout, Leihspieler-Betreuer und Individualcoach. Der Start einer bisher spannenden Trainerreise – die nun beim FAC weitergeht.