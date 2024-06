Droht sozialen Medien Schicksal wie Zigaretten?

Durchschnittlich eine Stunde und 32 Minuten verbringen wir Österreicher pro Tag in sozialen Netzwerken – hochgerechnet aufs Jahr sind das immerhin rund 23 Tage oder knapp vier Jahre unseres Lebens, wie das oberösterreichische Marketingunternehmen artworx in seinem jüngsten „Social Media Report Österreich“ vorrechnet. Doch was macht das mit unserer Psyche, insbesondere jener unserer Kinder und Jugendlichen?