Stadionplan: „Kosten haben uns schon überrascht!“

Die von der Stadt Graz am Donnerstag präsentierte Machbarkeitsstudie zum geplanten Umbau des Liebenauer Fußballstadions sorgt für Diskussionen weit über die Grazer Stadtgrenzen hinaus. Was sagen die aktuellen Mieter der vielleicht in ein paar Jahren umgebauten Arena, Sturm und GAK, zum präsentierten Projektplan?