Laut Italienern: Inter holt Ex-Spieler als Trainer

Schon als Spieler und Jugendtrainer bei Inter

Chivu hatte zwischen 2007 und 2014 bei Inter in der Abwehr gespielt. 2010 gewann er mit der Mannschaft, der auch der junge Marko Arnautovic angehörte, die Champions League. Weitere Vereine in seiner Zeit als Spieler waren unter anderem Ajax Amsterdam und AS Roma, zudem spielte Chivu 75 Mal für die rumänische Nationalmannschaft.