Mit Auto auf Polizisten zugerast – angeschossen

Untersuchungen nach Todesschuss

Währenddessen laufen nach dem dramatischen Polizeieinsatz am Mittwochnachmittag in St. Aegyd am Neuwalde die Ermittlungen auf Hochtouren. Wie berichtet, soll Alfred Sch. (49) mit einem Messer auf zwei Beamte losgegangen sein, die Polizisten schossen und töteten so den Mann.