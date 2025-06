Online-Handel in Österreich fest in fremden Händen

Shein und Temu machen hierzulande 550 Millionen Euro Umsatz

Interessensvertreter Will kritisierte erneut das „Vollzugsdefizit“ auf EU-Ebene gegenüber den chinesischen Plattformen Temu und Shein. Temu hat laut EBCD-Daten in den letzten zwölf Monaten mehr als 341 Millionen Euro in Österreich erwirtschaftet, Shein rund 217 Millionen. „Dadurch verlieren wir hierzulande Tausende Arbeitsplätze sowie Steuereinnahmen in Millionenhöhe“, kritisierte der Handelsverband-Geschäftsführer.