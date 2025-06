Das steht in Kanzler Stockers großer Energiereform

In Leogang in Salzburg soll der Startschuss für einen umfassenden Reformprozess gegeben werden. Dabei geht es sowohl um rasch wirksame Bereinigung im Bereich der Verfassung und Verwaltung als auch um grundlegende strukturelle Reformen – vor allem in den Bereichen Energie, Bildung, Gesundheit und Finanzen. Die „Krone“ bekam Einblick in die geplanten Reformen im Energiebereich.