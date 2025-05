Wie Sie Google wieder auf Huawei-Handys bekommen

In China hat Huawei den US-Technologiebann vergleichsweise gut überstanden – dort sind Android-Handys aufgrund der Zensur ohnedies Google-frei und mit chinesischen App-Stores ausgestattet. Die Marke hat am Heimatmarkt sogar ein wenig vom US-chinesischen Handelskrieg profitiert, die Chinesen zeigen sich beim Smartphone-Kauf von der patriotischen Seite und greifen zu heimischen Marken. Im Ausland hat es Huawei schwerer, hierzulande wird ein Android ohne Google-Dienste eher als einschränkend empfunden – die Kundschaft greift lieber zu China-Smartphones, auf denen es sie noch gibt. Wenn man unbedingt will, kann man Huawei-Handys mit einigen Tricks aber auch wieder Google-fähig machen. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie es geht.