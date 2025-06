Doppelagentin! Rad-Ass Sadnik hat zwei Missionen

Heimweltcup in Leogang! Für Mountainbike-Asse ein besonderes Event. Auch für die Wahl-Grazerin Katharina Sadnik, die im Short Track-Bewerb zu den großen Favoritinnen zählt. „Es ist kein Geheimnis, dass ich mich auf der kurzen Strecke wohlfühle. Das hat man schon in Brasilien gesehen“, schmunzelt die sympathische Kärntnerin, die in der U23-Weltrangliste aktuell Nummer zwei ist.