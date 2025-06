So schwitzen unsere Ski-Damen für Olympia-Winter

Sonne, Strand und Meer. Was für die meisten wie das perfekte Urlaubsparadies klingt, ist für Österreichs Technik-Damen nur der Ort für kräftezehrende Kondi-Einheiten. Knapp 140 Tage vor dem Saisonstart am Rettenbachferner in Sölden flogen Katharina Liensberger & Co. am Samstag nach Larnaka, checkten im Robinson Cyprus ein. „Ideal für uns, um an der Grundlagenausdauer für den langen Winter zu arbeiten“, meint Katharina Liensberger. „Es ist für die Jahreszeit perfekt, um uns bestmöglich vorzubereiten, Zypern ist auch wirklich eine schöne Insel.“