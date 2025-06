Wenn eine Heilige Kuh in der ZiB geschlachtet wird

Der Vergleich mit Dänemark, den Knill bemühte, liegt zwar auf der Hand, jedoch kann sich Österreichs Pensionssystem nicht mit dem dänischen messen. Dort wird die Vorsorge nicht hauptsächlich von der staatlichen, sondern auch von betrieblichen und privaten Säulen getragen. Und Dänemark investiert Pensionsgelder nicht nur konservativ in Staatsanleihen, sondern auch in den risikoreicheren Kapitalmarkt, was höhere Renditen bringt.