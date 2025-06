Man City macht ernst! 150 Millionen für drei Neue

40 Millionen für Talent

Außerdem will Manchester City die Offensive mit dem französisch-algerischen Talent Rayan Cherki aufstocken. Rund 40 Millionen Euro will Guardiola für den technisch begabten Spieler hinlegen. In 44 Saisonspielen für Olympique Lyon verzeichnete Cherki 32 Scorerpunkte. Vor allem durch seine Technik und Ballkontrolle machte der 21-jährige im Internet öfters aufmerksam auf sich.