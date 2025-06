Account offline! Schellhorn zieht Insta-Reißleine

Seit Donnerstag ist der Instagram-Account „pepssch“ des pinken Staatssekretärs nicht mehr abrufbar. Er hatte fast eine halbe Million Abonnenten. Diese große Fangemeinde baute er sich hauptsächlich in seiner politikfreien Zeit als Gastronom auf. Dort begeisterte er durch teils witzige und skurrile Koch-Videos („Sepp, was machst du?“) in seinem Seehof in Goldegg in Salzburg die User.