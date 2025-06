Historisch! Usbekistan qualifiziert sich für WM

Im achten Anlauf hat sich die Fußball-Nationalmannschaft von Usbekistan erstmals für eine Weltmeisterschaft qualifiziert. Die Usbeken holten am Donnerstag in Abu Dhabi gegen die Vereinigten Arabischen Emirate ein 0:0 und sicherten sich in der asiatischen Qualifikationsgruppe A Platz zwei hinter dem bereits qualifizierten Iran.