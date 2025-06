ER soll Florian Wirtz in Leverkusen ersetzen

Neun Assists in 35 Einsätzen

Der deutschen „SportBild“ zufolge will der Werksklub die Chance nutzen und bei den „Königlichen“ anklopfen. In einem Jahr beim italienischen Erstligisten Como hatte es Paz in 35-Einsätzen auf sechs Tore und neun Assists gebracht. Das Talent des offensiven Mittelfeldspielers dürften auch die Verantwortlichen in Leverkusen erkannt haben, Trainer Ten Hag gilt außerdem als Förderer junger Spieler. Hat die „Werkself“ etwa ihren neun Wirtz gefunden?