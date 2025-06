Spanien gegen Frankreich – ab 21 Uhr LIVE

Europameister Spanien strebt in der Nations League die Titelverteidigung an. Vor dem Halbfinal-Duell der Iberer mit Frankreich in Stuttgart stehen zwei Akteure im Mittelpunkt, die sich gute Aussichten auf den Gewinn des Ballon d‘Or machen können. Spaniens Jungstar Lamine Yamal überzeugte in der vergangenen Saison mit Toren und spielerischer Klasse ebenso wie Champions-League-Sieger Ousmane Dembele aufseiten der Franzosen.