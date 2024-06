„Der Leichengeruch frisst sich in die Haare“

Holzers Erinnerungen an seinen ersten Einsatz: „Es war in einer Wohnung in Wien. Ein junger Mann hatte seinen Vater getötet. Und ich machte vor dem Aufräumen einen schweren Anfängerfehler. Sah die Fotos der Familie an, die an den Wänden hingen. Und dann war in meinem Kopf dieser grauenhafte Film. Die Tat spielte sich vor mir ab, die Szene, wie der Sohn auf seinen Vater einsticht. Ein Kollege erkannte, was mit mir geschah, brachte mich in die Realität zurück: ,Denk nicht über die Tragödie nach, sonst wirst du verrückt. Mach einfach deinen Job, und denk dabei an etwas Schönes.‘“