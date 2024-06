Hundeleine verfing sich an Pkw: Frauchen verletzt

Mit Heli ins Krankenhaus

Der 53-Jährige übersah die Leine, die sich folglich an der vorderen Stoßstange des Fahrzeugs verfing. „Die Deutsche, die den Haltegriff der Leine in der Hand hielt, kam so zu Sturz und wurde unbestimmten Grades verletzt.“ Sie wurde in das Krankenhaus Immenstadt geflogen.