ÖSB-Frauen holen EM-Gold im KK-Teambewerb

Der 35-jährige Weltmeister im Dreistellungskampf musste sich im Finale mit 624,0 Ringen um nur 0,3 Ringe dem Norweger Jon-Hermann Hegg beugen. „Ich habe einen großen Spaß mit meiner Silbermedaille. Was mich aber doch ein bisschen ärgert, ist, dass ich so nahe an Gold war“, sagte Schmirl, der das Finale im Dreistellungsmatch knapp verpasst hatte.