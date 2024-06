16-Jähriger hilft Mädchen, wird seitdem verfolgt

„Natürlich ist Mobbing ein Thema“, erzählt Ella Marek, Integrationslehrerin an einer Mittelschule in Floridsdorf. Schüler, die davon betroffen seien, würden nicht nur ausgegrenzt, sondern auch noch nach der Unterrichtszeit via soziale Medien beleidigt und bloßgestellt werden. „Das geht so weit, dass sie gar nicht mehr in die Schule kommen“, so die Pädagogin.