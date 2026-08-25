Bande überfällt Stadt in Haiti, richtet Blutbad an

Mächtiges Bandenbündnis

Wie viele Menschen die Bande umbrachte, ist noch nicht klar. Lokale Medien sprachen von 20 bis 47 Toten, Bürgermeister Jean Massillon von mindestens 42 Getöteten. Eine endgültige Zahl könne er aufgrund von Zugangsproblemen und Kommunikationsschwierigkeiten noch nicht nennen, sagte er der Nachrichtenagentur AP. Massillon machte für den Angriff Mitglieder von Viv Ansanm verantwortlich, einem mächtigen Bandenbündnis, dass seit Jahren die Menschen in Haiti terrorisiert. „Sie haben Chaos gesät“, so der Bürgermeister.