Bande kassierte in Wien Schutzgeld von Mitschülern

„Wo waren denn da eigentlich die Lehrer immer?“, spricht Frau Rat aus, was sich wohl alle im Saal denken. „Draußen. Das war in den Pausen“, sagen die Angeklagten in gebrochenem Deutsch. Besonders bedrückend ist in dem Prozess der Werdegang des Fünftangeklagten. Der 2010 geborene Syrer, der vor Jahren als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling nach Österreich kam, war nicht in der „Problemklasse“, aber an einem Raub am Reumannplatz beteiligt.