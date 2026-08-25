Pkw kam von Straße ab: Lenker wurde eingeklemmt

In Bad Aussee kam es am Montag zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen teils schwer verletzt wurden. Ein Fahrzeug kam von der Straße ab, fuhr über eine Böschung und kollidierte mit mehreren Bäumen. Der Lenker wurde dabei im Wagen eingeklemmt.
Auf der B145 in Richtung Bad Mitterndorf kam es am Montagabend zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 56-jähriger Pkw-Lenker aus Kroatien war gemeinsam mit zwei Arbeitskollegen unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam das Fahrzeug im Ortsgebiet von Bad Aussee von der Straße ab, stürzte in einen Straßengraben und kollidierte mit mehreren Bäumen. Der Wagen kam schließlich im Gestrüpp zum Stillstand.
Lenker musste befreit werden
Dabei wurde der 56-jährige Lenker im Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Kameraden der Feuerwehren Bad Aussee und Reitern mittels hydraulischen Rettungsgeräten gerettet werden. Er wurde schwer verletzt. Sein 62-jähriger Kollege auf der Rückbank erlitt leichte Verletzungen. Der 44-jährige Beifahrer, ebenfalls kroatischer Staatsbürger, blieb unverletzt. Die beiden verletzten Männer wurden in die Krankenhäuser Bad Ischl und Rottenmann gebracht.
Bemerkt wurde der Unfall von nachkommenden Fahrzeuglenkern, die die Einsatzkräfte verständigten. Neben den Feuerwehren standen auch das Rote Kreuz Bad Aussee, ein Notarzt, der Rettungshubschrauber und die Polizei im Einsatz.
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