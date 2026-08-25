Pkw kam von Straße ab: Lenker wurde eingeklemmt

Auf der B145 in Richtung Bad Mitterndorf kam es am Montagabend zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 56-jähriger Pkw-Lenker aus Kroatien war gemeinsam mit zwei Arbeitskollegen unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam das Fahrzeug im Ortsgebiet von Bad Aussee von der Straße ab, stürzte in einen Straßengraben und kollidierte mit mehreren Bäumen. Der Wagen kam schließlich im Gestrüpp zum Stillstand.