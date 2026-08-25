Bisphenol A: BILLA ruft Hühneraufstrich zurück

BILLA ruft das Produkt „IMMER GUT AUFSTRICH HUHN 95G“ zurück. Im Rahmen einer Routineuntersuchung wurde ein erhöhter Gehalt an Bisphenol A festgestellt.
Kunden werden gebeten, dieses Produkt vorsorglich nicht zu verzehren. Der Warenbestand des betroffenen Produkts wurde aus dem Verkauf genommen.
Betroffene Produkte, die bereits erworben wurden, können ab sofort auch ohne Kassenbon retourniert werden.
Der Lieferant Kreis Industriehandel GmbH bedauert den Vorfall und entschuldigt sich bei allen Kunden für die entstandenen Unannehmlichkeiten. Rückfragen können an die Telefonnummer +43 (0)512/ 3030 44 getätigt werden.
Was ist Bisphenol A?
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