Betriebe haben zu kämpfen, sind aber guter Dinge

Angesichts all dieser Widrigkeiten ist es durchaus erstaunlich, dass immerhin fast zwei Drittel aller KMU nach wie vor optimistisch in die nahe Zukunft blicken. Das zeige auch, wie solide die meisten Betriebe aufgestellt seien, so Jäger: „In Vorarlberg konnten viele Unternehmen während der vergangenen Jahre ihre Kapitalbasis nachhaltig stärken und stehen heute auf sehr gesunden Beinen. Das macht sie einerseits widerstandsfähiger und ermöglicht andererseits Investitionen in ihre Zukunft.“