Nehmt Kogler und Rauch endlich die Handys weg!

Als ich noch klein war und das ganze Leben vor mir hatte, statt wie jetzt in meiner persönlichen Alterspyramide Dachgleiche zu feiern, verbot mir meine Mutter im Fernsehen die Zeichentrickserie „Die Barbapapas“. Eine reine Kinderverblödung sei das Format, sagte sie. Eine glückliche Familie, allein das schon Utopie, und dann noch eine, die sich in alles verwandeln könne. In Zelte, Gitarren, Laternen, Muscheln – oder in Stühle. Was für eine Absurdität, nicht einmal Stühle wollen Stühle sein, wo ihnen doch ständig Menschen mit dem Allerwertesten ins Gesicht fahren. Und so musste ich, statt Barbabapo bei der Umwandlung in einen Baum zusehen zu dürfen, mit meiner Mama zu den echten in den Park.