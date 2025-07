Heißer ORF-Tipp: Es lohnt sich

Rasend viele Zuseher hatte der „Report“ am Dienstag ja nicht. Daher ausnahmsweise der heiße Tipp, die Sendung in der TV-Thek, die jetzt schick umgestaltet ORF ON heißt, nachzuschauen. Man muss sich dazu gar nicht durch die Stunde plagen. Der Beitrag mit dem neuen ÖVP-Star Wolfgang Hattmannsdorfer reicht völlig. Der ist ausgesprochen komisch (der Beitrag, nicht der Minister).