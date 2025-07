Damit beeindruckte Sofia Robbie Williams Bassisten

Im Haus der Musik in Wien trifft krone.tv-Redakteurin Aurora Bajgora die 19-jährige Künstlerin Sofia Reyna aus dem Burgenland sowie den Bassisten von Robbie Williams, Jerry Meehan. Gemeinsam arbeiten sie bereits an Sofias dritten Single. Im Gespräch (oben) geht es jedoch nicht nur um Musik, sondern auch um Kaiserschmarrn, chinesische Nudeln und das bevorstehende Robbie-Williams-Konzert. Nichtsdestotrotz kommt ihre neue Single „Angel“ nicht zu kurz. Übrigens klingt ein bekannter Robbie-Hit fast gleich: „Angels“. Was es damit auf sich hat, warum sie zusammenarbeiten und wie Robbie Williams vor einem Konzert so ist – all das gibt’s im Video.