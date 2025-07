Hat Mutter ihre eigenen Kinder entführen lassen?

Vater zusammengeschlagen

Der Fall, der in ganz Deutschland Schlagzeilen auslöste, lief aus Sicht der Staatsanwaltschaft so ab: In der Silvesternacht 2023/24 lauerten mehrere Männer dem Vater Stephan Hensel und den zwei gemeinsamen Kindern in Süddänemark auf. Die Täter sollen Hensel zusammengeschlagen und die damals zehn und 13 Jahre alten Kinder in ein Auto gezerrt haben.