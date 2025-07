Der stille, aber teure Tod der Altersteilzeit

Jetzt greift die Regierung im Zuge der Sparmaßnahmen durch – und macht die Bedingungen für den Zugang zur Altersteilzeit härter. Von 2026 bis 2029 wird die maximale Bezugsdauer schrittweise von derzeit fünf auf dann nur noch drei Jahre gekürzt. Wer in Altersteilzeit gehen will, muss künftig außerdem 17 statt bisher 15 Jahre in den letzten 25 Jahren gearbeitet haben. Und für die Betriebe wird der staatliche Lohnausgleich von 90 auf nur noch 80 Prozent gedrosselt.