Sperrt endlich diesen fetten Alt-Nazi Dumbo weg!

Ich gebe zu, dass ich bei einem strammen Rechten mit großen Ohren nicht gleich an Dumbo gedacht habe. An Dumbo, den fetten Alt-Nazi, der mit seiner radikalen Sprache („Törööö!“) unsere unschuldigen Kinder indoktriniert. Aber gut, dass die Welt endlich darauf reagiert. Ist es denn niemandem früher aufgefallen, dass das fliegende Rüsseltier, mit seiner Luftwaffen-Schirmmütze, robust wie eine Messerschmitt Bf 109 durch die Luft segelt? Dumbos Mutter wurde schon weggesperrt, wann aber landet endlich er selbst vor dem internationalen Strafgericht in Den Haag? Hä?