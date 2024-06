Tierquäler-Prozess nach Streit beim „Gassi gehen“

Freispruch, da keine „rohe Misshandlung“

Richter Michael Böhler glaubte den Zeugen weitestgehend. „Es hat sich wohl so oder so ähnlich zugetragen“, meinte er. Allerdings sei es auch so, dass die Faustschläge keinesfalls so heftig gewesen seien, dass sie den Tatbestand der Tierquälerei erfüllten. „Dazu bräuchte es bei den Schlägen die Intensität einer rohen Misshandlung“. Deshalb sprach er den Mann – nicht rechtskräftig – auch frei.