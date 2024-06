Rumäne (24) starb bei Badeunfall in Vorarlberg

Als ein 24-jähriger Rumäne am Sonntagabend gegen 18 Uhr in den Schleienlöchern in Hard (Vorarlberg) schwimmen gehen wollte, ging er plötzlich unter. Seine Freunde verständigten umgehend die Rettungskräfte. Sie bargen den jungen Mann, der jedoch wenig später im Krankenhaus verstarb.